В воскресенье в Петербурге 30-градусную жару сменит прохлада

В понедельник снова в Петербург вернется жара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тридцатиградусную жару в Петербургу сменит долгожданная прохлада. Понижение температуры ожидается в воскресенье, 21 августа. В последний день недели над Северной столицей будет властвовать облачная гряда атмосферного фронта, пишет метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

- Его стараниями местами на территории области пройдут небольшие дожди, а приток солнечного тепла окажется ограничен. В Санкт-Петербурге вероятность дождей невелика, - обезнадеживает синоптик.

Температура воздуха будет в пределах +23 и +25градусов, по области +21и +26 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В понедельник опять потеплее, но в то же время в Петербурге ожидаются кратковременные дожди.