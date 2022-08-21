Петербурженка купила конфеты с личинками в сети известных супермаркетов

Заметила личинки девушка только на следующий день. Фото: vk.com/stoplistspb

Жительница Петербурга нашла в конфетах личинки. Лакомство девушка купила в одном из известных сетевых супермаркетов. Странную начинку обнаружила на следующий день. Но было уже поздно, несколько конфет с сюрпризом она уже съела.

О своей ужасной истории та рассказала на странице «Черный список. Питер. Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

- Конфеты «Маска» с белком, - отметила девушка. - Кушала вчера вечером, даже не посмотрела и не обратила внимание. Утром увидела и была в ужасе, от осознания того, сколько я съела с личинками.