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Происшествия21 августа 2022 8:42

Появилось видео поджога иномарок в центре Петербурга на проспекте Художников

Машины загорелись на парковке и полностью сгорели
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Обе машины сгорели. Фото: t.me/Megapolisonline

Обе машины сгорели. Фото: t.me/Megapolisonline

Фото: другой источник.

В сети появилось видео момента возгорания иномарок на парковке в центре Петербурга. Поджог, как утверждают очевидцы, случился ночью 20 августа у дома на проспекте Художников. На кадрах с камер видео наблюдения видно, как загорается одна машина и от нее отбегает мужчина. Он потом скрылся.

Запись опубликовали «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- В центре «RAW4» с Московскими номерами, - уточняют в группе марку одной сгоревшей машины.

Напомним, очевидцы рассказывали, что сначала слышали звук разбитого стекла, а затем начался пожар. Огонь окутал одну иномарку, а следом перекинулся на соседнюю. Обе машины полностью сгорели.