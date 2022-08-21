Шесть человек держали в заложниках посетителей кальянной в Петербурге

ЧП случилось в баре на Боровой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга задержала шесть человек, которые держали заложников в кальянной. Сообщение о ЧП поступило вечером 19 августа на Боровой, 6. В нем говорилось, что злоумышленники удерживают посетителей ночного заведения.

- Прибывшими на место происшествия сотрудникам полиции «по горячим следам», по подозрению в совершении данного преступления, задержаны трое женщин, в возрасте от 19 до 21 года и трое мужчин, в возрасте от 18 до 23 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО.

При себе у задержанных были три ножа, кастет, металлические трубы и пневматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.