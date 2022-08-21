Трехлетняя девочка попала под колеса грузовика на Софийской овощебазе в Петербурге

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На оптовой базе в Петербурге пострадала трехлетняя девочка. На ребенка на овощном рынке на улице Софийской наехал грузовик. За рулем автомобиля «Вольво FH» находился 27-летний мужчина, который не заметил пешехода.

- Двигаясь по территории оптового овощного рынка, при повороте направо совершил наезд на пешехода девочку, 2018 года рождения, двигавшуюся в сопровождении матери параллельно движению автомобиля, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. По факту ДТП проводится проверка.