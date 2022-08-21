Число заражений коронавирусом в Петербурге за сутки достигло 4,4 тысяч

За сутки госпитализировали 146 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 4407 новых заражений коронавирусом. В то же время, когда в Москве почти два раза больше, в столице диагноз подтвердили у 7 431 пациентов. Днем ранее в Северной столице было 4 399 новых заболевших, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

За сутки в больницы Петербурга госпитализировали 146 человек с ковидом, смертей от вируса 14.

К слову, последний раз такие цифры по заболеваемости были лишь в марте во время четвертой волны коронавируса.