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Здоровье21 августа 2022 11:37

Число заражений коронавирусом в Петербурге за сутки достигло 4,4 тысяч

Последний раз столько случаев регистрировали в марте
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
За сутки госпитализировали 146 человек.

За сутки госпитализировали 146 человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 4407 новых заражений коронавирусом. В то же время, когда в Москве почти два раза больше, в столице диагноз подтвердили у 7 431 пациентов. Днем ранее в Северной столице было 4 399 новых заболевших, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

За сутки в больницы Петербурга госпитализировали 146 человек с ковидом, смертей от вируса 14.

К слову, последний раз такие цифры по заболеваемости были лишь в марте во время четвертой волны коронавируса.