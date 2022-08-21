В Петербурге сотрудники Росгвардии нашли 13-летнего мальчика, сбежавшего из Центра спецпомощи

Подростка нашли в пять утра возле жилого дома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего из Центра спецпомощи подростка. 13-летний мальчик был объявлен в розыск в Приморском районе города. Приметы ребенка разослали во все отделы, патрульные также искали пропавшего. И в пять утра 21 августа его нашли.

- Работая по приметам, около одного из домов на Туристской улице, сотрудники Росгвардии обнаружили подходившего под описание подростка. Наряд Росгвардии сразу доставил мальчика в территориальный отдел полиции, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подростка передали представителям Центра специальной помощи семье и детям Приморского района.