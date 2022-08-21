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Общество21 августа 2022 14:44

Петербуржцы пожаловались на заплесневевшие батуты и пыльные стулья во время празднования Дня Стрельны

Свои недовольство они выразили в соцсетях, прикрепив видео
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Батуты и стулья вызвали ужас у горожан. Фото: скриншот видео

Батуты и стулья вызвали ужас у горожан. Фото: скриншот видео

В Петродворцовом районе Петербурга скандал из-за прошедшего дня Стрельны. Администрация муниципального округа приготовила праздник для горожан с развлечениями и концертом. Но не все понравилось местным жителям, особенно грязные и пыльные стулья возле сцены, а также батуты с плесенью. Над ситуацией уже посмеялись в соцсетях, а также высказали свое недовольство.

- Снаружи все батуты были грязные, как-будто их складывали в грязи под дождем. Резкий запах плесени распространялся вокруг. И все это на фоне пламенных речей, как «корабли бороздят» и «все для детей», - возмутилась жительница в группе «ДТП и ЧП Спб» в соцсети «Вконтакте».

Отметим, праздник проходил на набережной возле дворца конгрессов 20 августа. Северной Версалии исполнилось 522 года и поэтому поводу выступали творческие коллективы, были и развлечения для детей.