В сумке у пассажира Ладожского вокзала в Петербурге нашли гранату

Кинологи с собаками смотрели подозрительную сумку. Фото: пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленобласти

На Ладожском вокзале у пассажира в сумке обнаружили предмет похожий на гранату. Мужчина поставил свой багаж на лету у входа в здание и содержимое чемодана привлекло внимание транспортной полиции 19 августа. На место вывали сотрудников ОМОНа Росгвардии Петербурга. Кинологи с собаками осмотрели подозрительную сумку.

- После вскрытия багажной сумки специалисты ОМОН обследовали обнаруженный предмет и установили, что это муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Муляж гранаты хозяину сумки все-таки пришлось отдать правоохранителям.