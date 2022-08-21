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Происшествия21 августа 2022 17:43

В сумке у пассажира Ладожского вокзала в Петербурге нашли гранату

На место вызвали сотрудников ОМОН, чтобы проверить подозрительный чемодан
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Кинологи с собаками смотрели подозрительную сумку. Фото: пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Кинологи с собаками смотрели подозрительную сумку. Фото: пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленобласти

На Ладожском вокзале у пассажира в сумке обнаружили предмет похожий на гранату. Мужчина поставил свой багаж на лету у входа в здание и содержимое чемодана привлекло внимание транспортной полиции 19 августа. На место вывали сотрудников ОМОНа Росгвардии Петербурга. Кинологи с собаками осмотрели подозрительную сумку.

- После вскрытия багажной сумки специалисты ОМОН обследовали обнаруженный предмет и установили, что это муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Муляж гранаты хозяину сумки все-таки пришлось отдать правоохранителям.