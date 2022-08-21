Умерла старейшая актриса БДТ Марина Адашевская

До глубокой старости артистка занималась йогой и играла в театре. Фото: Мария Павловская/БДТ

В Петербурге 21 августа ушла из жизни одна из старейших актрис БДТ Марина Адашевская. Об этой печальной новости сообщили в театре. Заслуженная артистка России Марина Константиновна скончалась в возрасте 95 лет в Петербурге.

- Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив, - сообщается на сайте Большого драматического театра Петербурга. В 1944 году вернулась в родной город, поступила в студию при БДТ, и в 1947 окончила ее. Она играла в таких в «Слуге двух господ» и «Доме, где разбиваются сердца».

Еще в детстве Марина Константиновна увлеклась Индией, а с 25 лет до глубокой старости занималась йогой. До 90 лет она продолжала выходить на сцену БДТ — в спектакле «Время женщин», где она играла маму главной героини.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким артистки.