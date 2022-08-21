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Общество21 августа 2022 19:30

В Кронштадте после падения уровня воды показалось мраморное надгробие

Могильный камень обнаружили у каменного основания форта «Петр l»
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Могильная плита может принадлежать известному купцу. Фото: vk.com/pofortam

Могильная плита может принадлежать известному купцу. Фото: vk.com/pofortam

Из-за жары уровень воды Финского залива начал падать. Но нет худа без добра. В Кронштадте у каменного основания гавани «Петр l» заметили мраморный куб. Об этом рассказали в группе «Форты и маяки Кронштадта: экскурсии» во «Вконтакте».

- При ближайшем рассмотрении оказалось, что это надгробная плита, где можно разглядеть следующие слова: «….коится Николай Григорьевичъ Сидоровъ», - описывают находку.

В комментариях предположили, что надгробная плита могла принадлежать известному в Кронштадте купцу и общественному деятелю Николаю Сидорову. Умер он в 1897 году.