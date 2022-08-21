«Зенит» обыграл «Торпедо» и выбился в лидеры РПЛ

Малком забил один из двух голов в ворота соперника. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» одержал победу в шестом туре Российской Премьер Лиги. Соперниками сине-бело-голубых была московская команда «Торпедо». Матч состоялся на «Газпром-Арене» в Петербурге 21 августа. Игра закончилась победой хозяев площадки – 2:0 в пользу «Зенита».

Главные события произошли в последние 5 минут матча, когда свои голы забили Иван Сергеев и Малком.

- Игра получилась нервной — долго не могли забить. В таких матчах голы нужны раньше, футбол — игра, в которой нужно забивать голы, - сказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак после матча.

Благодаря этой победе «Зенит» теперь занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.