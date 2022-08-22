Небольшой дождь и плюс 27 градусов будет в Петербурге 22 августа

Тепло и дожди ждут Петербург 22 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Минувшие выходные дали жителям Санкт-Петербурга небольшую передышку от жары. Однако с новой рабочей недели температура снова будет расти только в верх. Понедельник, 22 августа 2022 года, в Северной столице будет не самым знойным, а вечером даже пройдут долгожданные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется на пути атмосферного фронта с запада. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами, преимущественно на западе территории, пройдут небольшие дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, по Ленинградской области до 23-28 градусов тепла. Ветер будет юго-восточный, легкий 4-9 метров в секунду.

Во вторник в городе на Неве снова сухо, без осадков, а температура воздуха продолжит расти.