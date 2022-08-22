Эксклюзивная кувшинка зацвела в ботаническом саду Петербурга

Новая кувшинка зацвела в ботаническом саду Петербурга / Фото: Ботсад Петра Великого

В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге расцвел еще мало кому известный цветок. Эксклюзивная кувшинка, выведенная не так давно, распустила свои прекрасные и нежные лепестки. Огромный розовый цветок можно увидеть только в оранжерее в Северной столице. Этой новостью 22 августа 2022 года поделились в пресс-службе Ботасада.

- У нас зацвела эксклюзивная новинка этого сезона, кувшинка сорта Матвей (Nymphaea cv. WLK Matvey ), любезно предоставленная ведущим российским селекционером кувшинок Константином Хох, - рассказали в саду.

Кувшинка была выведена в питомнике коллекционера и зарегистрировано в международной ассоциацией кувшинок и водных садов только в 2022 году.

Особенность цветка в его махровости и очень насыщенном цвете.