Мужчина до полусмерти избил жителя Петербурга

Сотрудниками полиции устанавливают детали конфликта в Курортном районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции Курортного района Санкт-Петербурга разбираются в жесткой драке, после которой 59-летний мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу. Днем 19 августа 2022 года в управление МВД поступило сообщение из медучреждения о том, что из дома 7 по улице Объездная в городе Зеленогорске был госпитализирован человек. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Состояние пострадавшего было тяжелым. После этого было возбуждено уголовное дело по 111 статье, - рассказали в полиции.

Стражи порядка начали проверку и быстро вышли на подозреваемого. Возле дома, откуда был госпитализирован пострадавший, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина.

На данный момент известно, что подозреваемый ногами и руками до полусмерти избил мужчину на почве личного конфликта. Сейчас полиция устанавливает причину конфликта.