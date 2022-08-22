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Происшествия22 августа 2022 7:09

Велосипедист и такси попали в ДТП у Тучкова моста в Петербурге

17-летнего подростка на велосипеде пришлось госпитализировать
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Василеостровском районе

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Василеостровском районе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Возле Тучкова моста в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием такси и 17-летнего курьера доставки еды на велосипеде. Машина парня не сбила, но оба, пытаясь уйти от столкновения, врезались в бордюрный камень на набережной. Об этом 22 августа 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Авария произошла 21 августа в 20:50 часов на пересечении Тучкова моста и набережной Макарова. 33-летний водитель автомобиля "Пежо 308", перестраиваясь на дороге создал помеху для ехавшего рядом с ним автомобиля такси "Хундай Солярис" и велосипедиста, - рассказали в полиции.

31-летний водитель такси и курьер, пытались уйти от столкновения, но в итоге оба улетели в бордюрный камень на набережной.

Водитель автомобиля не пострадал. А велосипедисту потребовалась госпитализация в больницу. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку аварии и устанавливают все обстоятельства.