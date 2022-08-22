Мужчину с простреленной головой нашли в квартире на севере Петербурга

Молодого петербуржца с простреленной головой нашли в Удельной Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на севере города нашли труп мужчины с простреленной головой. В ночь на 21 августа 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома на Удельном проспекте был найден мертвым 28-летний местный житель. На место направился наряд для проверки.

- Труп 28-летнего неработавшего мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой был обнаружен 21 августа около 1:50 ночи в квартире дома 31 по Удельному проспекту, - сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В квартиру прибыли сотрудники скорой помощи, но им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Рядом с телом полицейские обнаружили травматический пистолет. Оказалось, что он нигде не зарегистрирован. Оружие было направлено на экспертизу, а труп в морг.

По факту смерти проводится проверка.