Мужчину с простреленной головой нашли в квартире на севере Петербурга

Молодого петербуржца с простреленной головой нашли в Удельной
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Санкт-Петербурге на севере города нашли труп мужчины с простреленной головой. В ночь на 21 августа 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома на Удельном проспекте был найден мертвым 28-летний местный житель. На место направился наряд для проверки.
- Труп 28-летнего неработавшего мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой был обнаружен 21 августа около 1:50 ночи в квартире дома 31 по Удельному проспекту, - сообщает АН "Оперативное прикрытие".
В квартиру прибыли сотрудники скорой помощи, но им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
Рядом с телом полицейские обнаружили травматический пистолет. Оказалось, что он нигде не зарегистрирован. Оружие было направлено на экспертизу, а труп в морг.
По факту смерти проводится проверка.