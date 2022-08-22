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Происшествия22 августа 2022 7:53

Автомобиль перевернулся на Софийской улице в Петербурге

На место аварии спешат спасательные службы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Митсубиси" перевернулся на крышу на Софийской улице в Петербурге

"Митсубиси" перевернулся на крышу на Софийской улице в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на Софийской улице произошла авария, в результате которой автомобиль "Митсубиси" "прилег" на крышу. ДТП случилось утром 22 августа 2022 года недалеко от Колпинского шоссе. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Митсубиси" перевернулся на Софийской улице, на ватрушке Колпинского шоссе, - рассказал свидетель.

Как именно произошло ДТП с "кувырком", очевидцы не рассказывают. Однако, судя по фотографиям с места события, мог быть и второй участник аварии. Н снимках видно еще одну красную машину, которая стоит на обочине в противоположном направлении к потоку.

Пострадал ли водитель "перевертыша", не сообщается. Добавим, что асфальт на дороге сухой, дождей в городе не было. На место спешат спасательные службы и сотрудники полиции, чтобы разобраться в причинах ДТП.