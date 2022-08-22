Платная парковка появится на 153 улицах Адмиралтейского района Петербурга с 1 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Центр Санкт-Петербурга продолжают делать платным для автомобилистов. С 1 ноября 2022 года зона платной парковки расширится на Адмиралтейский район. К зоне присоединят еще 153 улицы. Чтобы для местных жителей, владеющих автомобилями, это не стало неожиданностью, в районе проведут консультации по вопросам платной парковки. Об этом рассказали в комитете по транспорту города.

- В рамках подготовки к запуску парковочного пространства сотрудники подведомственного комитету проводят встречи, на которых отвечают на актуальные вопросы петербуржцев о парковках, - рассказали в комитете.

Уже были проведены три такие встречи, на которых автомобилистам рассказали о парковочных разрешениях, позволяющих оставлять на стоянках свои машины по отличным от почасовой оплаты ценам, о том, как их оформить, а также о льготах.

Следующие встречи пройдут 23, 24 и 25 августа. Уточнить информацию о месте проведения можно по телефону 417-50-00.