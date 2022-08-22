Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Петербурге

Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Александровской больнице в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается сезонный рост заражений коронавирусом. Многие горожане переносят болезнь дома, но некоторых приходится госпитализировать в больницу. Так, с 22 августа 2022 года в городе развернули дополнительные койки для приема больных. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению.

- Количество инфекционных коек для приема больных с COVID-19 и пневмониями с сегодняшнего дня увеличено на 56. Они развернуты в Александровской больнице, - пояснили в комитете.

В общей сложности в Петербурге уже развернуто более 2,7 тысяч мест в городских больницах. Их них заняты более 2,4 тысяч коек. Накануне в больницы были госпитализированы 200 пациентов.

Что касается заражений, то ежедневный прирост превышает 4 тысяч человек. Власти Петербурга рекомендуют горожанам носить маски.