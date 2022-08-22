Женщина погибла в пожаре в частном доме в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара в частном доме погибла женщина. Поздно вечером 21 августа 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Красном Селе. Горел деревянный дом. На место немедленно выехала бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 23:42 часа поступило сообщение о пожаре в доме 30 по Республиканской улице в Красносельском районе. Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили полностью сгоревший одноэтажный рубленный дом с мансардой площадью 6 на 8 метров, - рассказали в пресс-службе.

Спасатели в течение получаса потушили полыхающий дом. Однако, когда они вошли в дом, то обнаружили на месте пожара погибшую женщину, по всей видимости, хозяйку дома.

На месте работают специалисты, которые устанавливают причину возгорания.