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Дом. Семья22 августа 2022 10:10

Дети растянули тент во дворе, чтобы поймать застрявшую на дереве кошку на юге Петербурга

Саму же операцию курировал отряд «Кошкиспас»
Вероника БОНДАРЬ
В спасении котика участвовала также детвора. Фото: https://vk.com/koshkispas

В спасении котика участвовала также детвора. Фото: https://vk.com/koshkispas

Волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» сняли с дерева кошку. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга на улице Здоровцева. Об этом 22 августа сотрудники организации рассказали на своей странице группы ВКонтакте.

- Верхушку тонкого ясеня на уровне пятого этажа венчала черно-белая кошечка, - вспоминает детали операции по спасению хвостатого один из героев «Кошкиспаса». - Подняться по нему было нельзя, но к счастью рядом оказались другие, более основательные и вертикальные деревья. Решили притянуть ствол с кошкой к толстенькой березе и ухватить кошку удавкой.

Пока разрабатывался план и собиралось оборудование, к месту начали стекаться зрители – местная детвора. Несмотря на возраст, они отнеслись к спасению кошки с полной серьезностью и уже через мгновенье были задействованы в «пушистой операции». Дети растянули тент, чтобы при приземлении котик не получила травмы. Судя по тому, что рухнувшее на тент животное вместо благодарности спасителям сразу дало деру, падение действительно было мягким.