Пять новых школ откроется в Ленинградской области 1 сентября

1 сентября в Ленобласти откроются пять новых школ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области параллельно с массовой застройкой районов развивают и инфраструктуру. В первую очередь это школы и детские сады. Так, к 1 сентября 2022 года в регионе откроют пять новых школ и три дошкольные учреждения. Об этом рассказала комитета по образованию Вероника Реброва на аппаратном совещании под руководством Александра Дрозденко.

- 1 сентября в Ленинградской области откроется пять школ на 3 280 мест во Всеволожском, Ломоносовском и Волховском районах и 3 детских сада на 525 мест в Ломоносовском и Всеволожском районах, - сообщили в областной администрации.

На этом строительство детских образовательных учреждений не остановится. До конца 2022 года в области начнут работать еще четыре новых детских сада и одна школа.