Уголовное дело возбудили на мужчину, выстрелившего в лицо 9-летнему мальчику в Петербурге

Уголовное дело возбудили на мужчину за стрельбу в девятилетнего ребенка в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело на мужчину, выстрелившего в лицо девятилетнему мальчику. Об этом 22 августа 2022 года сообщили в прокуратуре города. Сам инцидент произошел накануне вечером на детской площадке между жилыми домами на улице Стасовой.

- Неизвестный мужчина напал на компанию девятилетних детей. Он пристал к девятилетнему мальчику, потребовал показать содержимое сумки и отдать мобильный телефон. После мужчина из газового пистолета распылил вещество в лицо ребенку, - рассказали в прокуратуре.

После этого мужчина ушел с площадки, при этом, ничего не забрав. В итоге мальчик получил сильный ожог глаз. Ребенка госпитализировали в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело о разбойном нападении с оружием. Сейчас стражи порядка разыскивают подозреваемого.