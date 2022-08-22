Лжелифтера, похищавшего телефоны у застрявших в лифте жителей Петербурга, отправили под суд

Лжелифтера отправят под суд Петербурга за кражу телефонов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге под суд отправили мужчину, которых похищал телефону у застрявших в лифте людей. Делал он это, пробиравших к пассажирам через шахту под видом лифтера. Об этом 22 августа 2022 года рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- Мужчина промышлял кражами в январе этого года. Он забирался в шахты лифтов многоквартирных жилых домов на улице Русановской. Как только лифт начинал ехать, он блокировал его движение и вступал в диалог с человеком, застрявшим в лифте, под видом специалиста диспетчерской службы, - рассказали в прокуратуре.

После преступник выбирался из шахты, приоткрывал двери лифта этажом выше и просил застрявшего пассажира подсветить ему фонариком. Люди, надеясь на спасение, просовывали руку с телефоном в приоткрытые двери. В этот момент лжелифтер отнимал телефон и сбегал.

В общей сложности пострадали четыре человека на более чем 227 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.