Четыре машины и автобус попали в ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом

Автобус и четыре машины попали в ДТП на Мурманском шоссе Фото: принтскрин видео.

На Мурманском шоссе под Санкт-Петербургом произошло массовое ДТП. Днем в понедельник, 22 августа 2022 года, на трассе в направлении в Ленинградскую область столкнулись "паровозиком" четыре легковых автомобиля, а завершил всю эту цепочку автобус. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Мурманском шоссе в 300 километрах от КАД в сторону Мурманска "бутербродик", - рассказали проезжающие мимо ДТП автомобилисты.

Авария произошла на скоростной крайней левой полосе. Автомобилисты предположили, что просто все трое гнали по дороге, а водитель машины, которая ехала впереди, либо резко снизил скорость, либо остановился.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Пересадили ли пассажиров автобуса в другой транспорт, не сообщается.