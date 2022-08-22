Уголовное дело возбудили на мужчину за поджог родной матери и знакомого в Ленинградской области

В Бокситогорском районе Ленинградской области мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткая история произошла в Ленинградской области. 20 августа 2022 года 31-летний житель Бокситогорского района пытался убить родную мать и своего знакомого. Причем, мужчина хотел сжечь их заживо. Об этом рассказали в следственном комитете области.

- В беседке около жилых домов в одном из населенных пунктов Бокситогорского района мужчина вместе с матерью и 39-летним знакомым распивал спиртное. У них произошел конфликт и сын решил убить собутыльников, - рассказали в комитете.

Мужчина облил мать и знакомого легковоспламеняющейся жидкостью, поджег ее и сбежал. Благо, окружающие заметили пламя и пришли на помощь. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Подозреваемого быстро задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу