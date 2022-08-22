Пьяный водитель после ДТП в Петербурге пытался устроить драку с полицейскими

Пьяный водитель грузовика устроил ДТП в Петербурге и полез в драгу с полицией Фото: СОЦСЕТИ

Пьяный водитель на Ford Transit повредил припаркованные автомобили во дворе дома №5 по Байконурской улице в Санкт-Петербурге. После ДТП он скрылся, рассказали в группе «Дорожный инспектор» в ВКонтакте, 22 августа. Далеко виновник аварии уехать не успел. Инспекторы ДПС заметили и остановили грузовик на Аэродромной улице.

- При задержании, в салоне находились бутылки из-под алкоголя, – говорится на странице паблика.

Сотрудники ДПС задержали 32-летнего уроженца Украины на Аэродромной улице. С ним в салоне была 27-летняя девушка. Они оба были пьяны и сопротивлялись. Пассажирка снимала происходящее за камеру, чтобы показать «произвол» полицейских подписчикам.

- Водитель был весь в синяках и кровавых следах. Пассажирка заявила, что это она его побила – добавили в паблике «Дорожный инспектор».

От освидетельствования пара отказалась, за что на них составили соответствующий протокол. Еще один – за оставление места ДТП. Третий добавился за – мелкое хулиганство – мат, агрессию и прочие непристойности.