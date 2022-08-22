Разводка Ладожского моста остановит движение по Мурманскому шоссе утром 23 августа

Разводка Ладожского моста перекроет проезд по "Коле". Фото: Олег ЗОЛОТО

Разводка Ладожского моста станет причиной остановки движения по Мурманскому шоссе. А сам мост распахнет створки по причине проводки по Неве яхты с высоким габаритом, то есть мачтой. Проезд для автомобильного транспорта из-за этого прекратится на 45 минут.

- 23 августа с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке яхты «Хортица» с высотным габаритом 21 метр будет производиться разводка моста через Неву, расположенного на 41-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

У водителей заранее просят прощения за неудобства и советуют выбирать время и маршрут поездки так, чтобы не стоять перед разведенным мостом почти час.

При этом разводку могут отменить, есть температура воздуха поднимется выше +25 градусов, а ветер подует сильнее 15 метров в секунду.