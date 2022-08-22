Заведующую детсадом в Петербурге оштрафовали на 2,5 млн рублей за вымогательство денег у воспитателей

В Петербурге осудили заведующую детсадом, вымогавшую деньги у воспитателей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красногвардейский райсуд Петербурга вынес приговор в отношении уже бывшей заведующей одного из детских садов, которую обвиняли в махинации с зарплатой сотрудников. Начальница выписывала себе премии сверх положенного и требовала поборы с воспитателей.

- С 14.02.2019 по 13.04.2021 обвиняемая получала от бухгалтерии сведения о доходе детсада, получаемом за счет оказания платных о услуг, после чего под угрозой увольнения, обеспечивала начисление и выплату ей премий, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Таким нехитрым образом женщина «заработала» почти миллион рублей. Еще по 150 тысяч она получила с одного из воспитателей и бухгалтера, от которых угрозами потребовала отдавать часть премии.

Кроме этого, предприимчивая заведующая устроила знакомую на часть ставки уборщицы и получала за нее деньги. Саму работу делали другие люди. Венцом трудов стала премия за работу в условиях коронавируса в 43 тысячи, которую заведующая выписала самой себе через знакомую медсестру.

Суд признал подсудимую виновной по целой россыпи статей и приговорил ее к штрафу в 2,5 миллиона рублей.