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Происшествия22 августа 2022 12:49

Труп утопленника выловили из Ладожского озера у деревни Кобона

Тело из воды доставали спасатели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Ладожском озере утонул человек. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

В Ладожском озере утонул человек. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Тело погибшего мужчины достали из Ладожского озера спасатели отряда из Шлиссельбурга. Их вызвали на место жители деревни Кобона, заметившие в воде похожий на труп объект. Спасательная операция подтвердила их опасения.

- Сегодня в Ладожском озере в районе деревни Кобона очевидцами было замечено тело неизвестного. Спасатели извлекли труп из воды и передали правоохранительным органам, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сейчас местные полицейские выясняют личность погибшего и устанавливают обстоятельства его смерти. Для определения времени наступления и причин летального исхода, тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу.