Труп утопленника выловили из Ладожского озера у деревни Кобона

В Ладожском озере утонул человек. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Тело погибшего мужчины достали из Ладожского озера спасатели отряда из Шлиссельбурга. Их вызвали на место жители деревни Кобона, заметившие в воде похожий на труп объект. Спасательная операция подтвердила их опасения.

- Сегодня в Ладожском озере в районе деревни Кобона очевидцами было замечено тело неизвестного. Спасатели извлекли труп из воды и передали правоохранительным органам, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сейчас местные полицейские выясняют личность погибшего и устанавливают обстоятельства его смерти. Для определения времени наступления и причин летального исхода, тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу.