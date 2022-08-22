Новый поезд свяжет Петербург с Таганрогом с 1 сентября

Между Петербургом и Таганрогом запустят новый поезд с 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый поезд запустят между Санкт-Петербургом и Таганрогом с 1 сентября 2022 года. Он будет состоять из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных кондиционерами, биотуалетами и розетками. О старте маршрута рассказали в пресс-службе РЖД.

- Поезд также будет доступен людям с ограниченными возможностями – добавили в пресс-службе РЖД.

Новый поезд будет курсировать между Северной столицей и Таганрогом каждый день. С 1 сентября начнутся поездки из Петербурга, а уже с 3 сентября отправиться в город на Неве можно будет из Таганрога.

По пути поезд захватит Тверь, Ростов-на-Дону, Москву, Воронеж и другие города.

Стоимость билетов будет начинаться от 4,3 тысяч рублей за пассажира. Старт продаж намечен на ближайшее время.

Отмечается, что запуск нового маршрута приурочен к 79-летию со дня освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков в годы войны.