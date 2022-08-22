Проезд по Шафировскому проспекту ограничат почти на месяц

Новые ограничения вводятся в Петербурге с 22 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работы по прокладке инженерных сетей почти на месяц ограничат движение транспорта по Шафировскому проспекту. С 23 августа и по 19 сентября знаки и ограждения появятся в районе дома №24. Кроме того, в Петербурге вводятся и другие ограничения на дорогах, о чем сообщает ГАТИ.

- В Петродворцовом районе с 23 августа по 12 сентября ограничивается движение по Портовой улице в поселке Стрельна от Выставочной улицы до Финского залива, - уточняет пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Кроме того, больше месяца трудно будет проехать по Академическому проспекту в Пушкине. Машины притормозят от Дворцовой улицы до Кузьминского шоссе.

Частичные ограничения также вводятся в период с 22 по 28 августа в Зеленогорске. Полный список можно посмотреть на сайте и в соцсетях ГАТИ.