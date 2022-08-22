Экскурсионный ретро-автобус по блокадным местам запустят в Петербурге

В Петербурге запустят автобусный экскурсионный маршрут по блокадным адресам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге запустят новый экскурсионный маршрут, который пока не имеет аналогов. С сентября горожане могут посетить сразу две выставки в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда и в народном музее школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича, которая посвящена Седьмой симфонии композитора, а также проехать на ретро-автобусе по блокадным адресам города. Об этом 22 августа 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Для нашего города это практически первый такого уровня межмузейный проект, рассчитанный на несколько месяцев, - рассказал работник музея.

Экскурсия будет проводится на автобусе, перестроенном на базе грузовика ГАЗ-53. По пути участникам путешествия расскажут о том, как зимой и в начале 1942 года в городе работали различные учреждения. Продолжительность экскурсии от 45 минут до часа.