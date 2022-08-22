Производитель техники Bosch продает два своих петербургских завода

Bosch выпускал в России миллион "стиралок" и холодильников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на два своих завода, расположенных в поселке Стрельна под Петербургом. В нынешней политической и экономической ситуации иностранный владелец не знает, как получать выгоду из российских активов, поэтому продает их подчистую.

- Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль. Большую часть комплектующих предприятия получали из стран ЕС, - пишет «Коммерсант».

Напомним, что заводы Bosch в России были остановлены в середине марта 2022 года из-за нехватки комплектующих вследствие введенных Евросоюзом, США и другими странами санкций.

Российское подразделение немецкой компании ООО «БСХ Бытовые приборы» работает в РФ с 1994 года, на отечественном рынке компания выпускала более миллиона стиральных машин и холодильников в год.