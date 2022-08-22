Петербуржцы смогут выкупить арендованные под огороды участки

Петербуржцы могут выкупить арендованные под огороды участки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга смогут выкупить дачные участки, которые они арендовали у города. Горожане, пользующиеся земельным участком для огородничества, вправе обратиться с заявлением о предоставлении его в собственность.

- Выкупить участки могут граждане, имеющие действующий договор аренды с властями Петербурга, которые были предоставлены до 12 апреля 2022 года – отметили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Обязательным условием является отсутствие нарушений при использовании этого земельного участка.

Цена продажи участка определяется с учетом положений статьи 39.4 Земельного кодекса РФ и равна 100% от его кадастровой стоимости. К заявлению прикладывается оригинал паспорта и копия договора на право использования участка.

Пакет документов можно отравить в районное агентство ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» по месту расположения участка или почтовым отправлением в комитет.