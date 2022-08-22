Дрозденко поручил ускорить подготовку к отопительному сезону в Ленинградской области

Ленобласть готовится к отопительному сезону Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осень почти на пороге, поэтому в Ленинградской области продолжается подготовка к новому отопительному сезону 2022/2023. Пока что котельные, инженерные сети и подстанции готовы к работе в холодное время года лишь на 70 процентов. Поэтому губернатор региона Александр Дрозденко поручил ускорить подготовку.

- Взяли неплохой темп, но сейчас важно подготовить всю инфраструктуру, все дома и социальные объекты к отопительному сезону, чтобы он начался вовремя и прошел спокойно, - отметил губернатор.

Дрозденко также поручил проверить использование средств, которые выделены ресурсоснабжающим организациям для компенсации межтарифной разницы. Эти деньги должны были пойти на модернизацию инженерных систем и повышение эффективности их работы.

В целом регион готов к холодам более чем на 70 процентов. Почти все работы завершены в Тосненском районе.