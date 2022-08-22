Дирекция дамбы предупреждает долговременных дорожных работах на КАД

На дамбе ограничат движение транспорта. Фото: КЗС СПб

Почти месяц дорожного ремонта ждет водителей Петербурга и области, ездящих по КАДу в районе кронштадтской дамбы. До 19 сентября здесь будут менять лотки ливневой канализации, идущие вдоль трассы. Из-за этого частично перекрывается правая полоса.

- Дирекция КЗС сообщает о начале долговременных работ по восстановлению дождеприемных лотков дамбы Д-10 на отрезке 137 - 140 километры. Работы ведутся с круглосуточным ограничением движения автотранспорта по правой полосе внутреннего кольца КАД, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Водителям приносят извинения за временные неудобства и просят соблюдать все ограничения, установленные на участке КАДа, проходящего по дамбе.

Напомним, что с 22 августа в Петербурге вводятся и другие ограничения на дорогах. В частности, на Шафировском проспекте, где месяц будут прокладывать инженерные сети.