Самолет Орск-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности датчика крыла

Самолет из Орска в Петербург вернулся в Орск. Фото: flightradar24.com

Второй за неделю связанный с Петербургом инцидент произошел с лайнерами Sukhoi Superjet. 17 августа над Ладожским озером два часа кружил самолет, летевший из Северной столицы в Екатеринбург. А 22 августа точно также выжигает топливо борт, вылетевший из Орска в город на Неве.

- Лайнеру придется вернуться в аэропорт вылета по технической причине, - сообщает телеграм-канал «Комсомольской правды».

По предварительным данным, после вылета в кабине пилотов сработал аварийный датчик исправности механизации крыла.

На данный момент лайнер благополучно сел в Орске, пассажиров отправят в Петербург резервным бортом.