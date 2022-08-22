Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 14:23

Самолет Орск-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности датчика крыла

На прошлой неделе также кружил Superjet, летевший из Петербурга на Урал
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Самолет из Орска в Петербург вернулся в Орск. Фото: flightradar24.com

Самолет из Орска в Петербург вернулся в Орск. Фото: flightradar24.com

Второй за неделю связанный с Петербургом инцидент произошел с лайнерами Sukhoi Superjet. 17 августа над Ладожским озером два часа кружил самолет, летевший из Северной столицы в Екатеринбург. А 22 августа точно также выжигает топливо борт, вылетевший из Орска в город на Неве.

- Лайнеру придется вернуться в аэропорт вылета по технической причине, - сообщает телеграм-канал «Комсомольской правды».

По предварительным данным, после вылета в кабине пилотов сработал аварийный датчик исправности механизации крыла.

На данный момент лайнер благополучно сел в Орске, пассажиров отправят в Петербург резервным бортом.