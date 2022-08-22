В петербургских больницах снова прекращаются свободные посещения пациентов

Свободного посещения пациентов в больницах больше не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга приостанавливают свободное посещение больных в городских стационарах. Об этом в своем традиционном радиообращении заявил губернатор Александр Беглов. Причиной такого решения назван рост заболеваемости коронавирусом.

- Заболеваемость СОVID-19 превысила 4 тысячи случаев за сутки. Выросло количество госпитализаций. Мы расширяем число коек в «красных зонах». Приостанавливаем свободное посещение больных в стационарах, - отметил глава города.

На данный момент в Петербурге числится более 20 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Большая часть лечится амбулаторно, то есть на дому, и переносить вирус в легкой форме. Тем не менее, опасность болезни преуменьшать нельзя.

Пока власти не возвращают обязательный масочный режим, сейчас он в городе «рекомендательный», но все может измениться. Чтобы не ухудшать ситуацию с заболеваемостью, горожан призывают пройти ревакцинацию.

Напомним, что свободное посещение в больницах продержалось полтора месяца, его ввели с начал июля.