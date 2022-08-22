Суд Петербурга не стал арестовывать подозреваемого в избиении градозащитника в особняке Салтыковой

Суд отказал в аресте подозреваемого в избиении активиста в особняке Салтыковой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский райсуд Петербурга не стал отправлять под арест мужчину, которого подозревают в избиении градозащитника Олега Мухина, который пострадал во время съемки сноса флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице.

- Следствие полагает, что 16.08.2022 подозреваемый и двое других фигурантов, используя незначительный повод, выразившийся в проходе ранее им незнакомого Мухина на придомовую территорию, нанесли Мухину не менее двух ударов в грудь, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После этого градозащитника повалили на землю, продолжив избивать руками и ногами. Затем завели в здание и заперли, а потом потребовали написать расписку об отсутствии претензий.

В результате у потерпевшего была сломана скула, а разобраться в инциденте поручил глава Следственного комитета. По его поручению СК возбудил дело. Однако сам обвиняемый вину не признал, а суд отказал следствию в аресте, избрав мерой пресечения запрет определенных действий.