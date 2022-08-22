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Общество22 августа 2022 16:57

Смена собственника «Метростроя» не повлияет на сроки строительства подземки в Петербурге

Банк ВТБ может передать оставшиеся 35% акций «МССС» городу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Метро в Петербурге обещают строить прежними темпами.

Метро в Петербурге обещают строить прежними темпами.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Петербурга может стать единственным владельцем «Метростроя Северной столицы» (МССС), но это никак не повлияет на планы и сроки развития городской подземки. Об этом заявили в самом «Метрострое».

- Ротация акционеров в капитале МССС не повлияет на действующий контракт и операционную деятельность. График стройки это тоже не затронет, - рассказали «Деловому Петербургу» в компании.

При этом источник отметил, что до подписания официальных документов говорить о смене собственника рано.

Напомним, что АО «МССС» было создано банком ВТБ в октябре 2020 года. Позднее банк передал 65% акций городу. А затем новый «Метрострой» стал единственным подрядчиком по строительству метрополитена в Петербурге.

Учитывая, что в новом Генплане Петербурга заложено строительство 89 станций за 30 лет, работы компании хватит с запасом.