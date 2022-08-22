В Петербурге занято 90% ковидных коек, в реанимациях лежат почти 200 человек

В Петербургских больницах почти не осталось коек для ковид-пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге опять заняты почти все карантинные койки. А в реанимационных палатах лежат почти 200 человек. Такие данные содержатся в информационной справке, распространяемой пресс-службой городской администрации.

- Развернуто коек для больных с COVID-19 и пневмониями: 2768. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями: 2527 пациентов, - говорится в документе.

Приемом коронавирусных больных занимаются 11 городских стационаров. За сутки в них поступило 138 человек, выписано - 54. В реанимациях находятся 196 больных, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 34 человека.

На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 остаются 22 684 петербуржца.

За минувшие сутки в городе заболели еще 4410 человек, выздоровели - 2645. Скончались от коронавируса пятеро пациентов.