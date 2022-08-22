Число выставленных на продажу хрущевок резко выросло в Петербурге

Число предложений о продаже квартир хрущевках выросло в полтора раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители петербургских хрущевок стали избавляться от своего жилья. По оценке экспертов рынка недвижимости, количество предложений за последнее время выросло в полтора раза. При этом цена таких квартир остается ниже чем в домах, не попадающих под реновацию.

- За год объем предложения жилья в домах под реновацию увеличился в 1,5 раза, - пишет «РБК-Петербург».

Правда, стремясь продать свою квартиру, жители хрущевок не демпингуют. Цены на такие квадратные метры выросли с прошлого года на 16,3%, до 169 тысяч рублей. Почти также, как и остальная жилая недвижимость в Петербурге.

Однако это не желание заработать больше, а необходимость, чтобы купить квартиру в другом доме. Ведь средняя цена «квадрата» в панельных и сталинских домах заметно выше - около 199 тысяч рублей, так что для переезда из хрущевки нужна весомая доплата.

Другой вариант - дождаться расселения по программе реновации, но там выбрать район, в котором дадут квартиру, уже не получится.

Напомним, что проверить петербургский закон о реновации, вызвавший недовольство горожан, поручил глава Следственного комитета.