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Звезды22 августа 2022 19:53

Памятник Александру Блоку установят на улице Декабристов в Петербурге

Распоряжение об этом подписал губернатор города на Неве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Александр Блок умер и похоронен в Петербурге.

Александр Блок умер и похоронен в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятник поэту Александру Блоку появится в Петербурге. Его установят на улице Декабристов, у дома номер 57, в котором десять лет жил классик русской литературы. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

- Памятник представляет собой бронзовую скульптуру, установленную на гранитном постаменте. Общая высота монумента составляет четыре метра и пять сантиметров, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в 1946 году на фасаде дома 57 по улице Декабристов была установлена мемориальная доска. На ней написано, что поэт жил здесь с 6 августа 1912 года до самой смерти 7 августа 1921 года.

Сроки установки полноразмерного памятника писателю не уточняются.