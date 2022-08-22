Памятник Александру Блоку установят на улице Декабристов в Петербурге

Александр Блок умер и похоронен в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятник поэту Александру Блоку появится в Петербурге. Его установят на улице Декабристов, у дома номер 57, в котором десять лет жил классик русской литературы. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

- Памятник представляет собой бронзовую скульптуру, установленную на гранитном постаменте. Общая высота монумента составляет четыре метра и пять сантиметров, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в 1946 году на фасаде дома 57 по улице Декабристов была установлена мемориальная доска. На ней написано, что поэт жил здесь с 6 августа 1912 года до самой смерти 7 августа 1921 года.

Сроки установки полноразмерного памятника писателю не уточняются.