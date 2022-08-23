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Общество23 августа 2022 5:03

Жара в 29 градусов и без дождей установится в Петербурге 23 августа

Несмотря на облачную погоду, в городе будет знойно
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жара в 29 градусов установится в Петербурге 23 августа

Жара в 29 градусов установится в Петербурге 23 августа

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жара и зной снова стоят в Санкт-Петербурге. Последняя полноценная неделя августа решила порадовать жителей Северной столицы очень летней погодой. Во вторник, 23 августа 2022 года, в городе на Неве будет немного пасмурно, но только с виду. Несмотря на облака ожидается очень жаркая погода до плюс 29 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет определяться северо-западная периферии обширного антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков в регионе не ожидается, а температурные показатели продолжат повышаться, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге до 27-29 градусов зноя, а по Ленинградской области от плюс 25 до 30 градусов. Ветер будет восточный 3-8 метров в секунду.

В среду без осадков, жара выйдет на максимум, возможно обновление суточного рекорда тепла.