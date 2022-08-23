Грабители проломили дыру в подвал банка на проспекте Большевиков в Петербурге

Грабители пытались ограбить банк в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге грабители решили устроить настоящее киношное ограбление банка. Неизвестные проломили дыру прямо в подвале коммерческого заведения и проникли в него. Однако улов воров оказался небольшой. Об этом 23 августа 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 10 часов утра 22 августа в полицию поступил звонок из отделения банка, расположенного в доме 17 по проспекту Большевиков. Сообщалось, что кто-то проломил дыру в подвал и забрался в банк, - рассказал источник.

В стене подвального помещения была дыра около 50 сантиметров диаметром. Так грабители попали в серверную банка, забрали оттуда видеорегистратор, после чего скрылись.

Известно, что банк защищен системой охраны, однако сигнализация в момент проникновения не сработала.

С места преступления были изъяты синие трусы со следом обуви, штаны, пять ломов и мусорные пакеты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.