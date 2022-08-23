Более 260 пьяных водителей задержали в Петербурге и Ленобласти в выходные

Сотрудники ГИБДД в выходные задержали 262 пьяных водителя в Петербурге и Ленобласти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в очередной раз прошел рейд под название "Нетрезвый водитель". С вечера 19 августа до утра понедельника 22 августа около 300 экипажей ДПС патрулировали главные магистрали города и области, проверяя состояние водителей на дороге. В итоге инспекторы поймали более 260 пьяных автомобилистов. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Всего в ходе рейда выявлено 262 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилем и привлечены к административной ответственности, - рассказали в полиции.

Среди пойманных нарушителей были 16 водителей, которые уже ранее попадались на пьяном вождении. На этот раз на них возбудили уголовные дела.

Как отметили в полиции, такие рейды помогают снизить количество пьяных ДТП. Так в первом полугодии 2022 года количество пострадавших от пьяных водителей сократилось в полтора раза.