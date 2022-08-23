Один из задержанных педофилов, снимавших порно с ребенком, работал в органах опеки в Петербурге

Один из подозреваемых в педофилии мужчин работал в органах опеки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге оперативники задержали шайку педофилов, которые снимали детское порно. Об этом стало известно 22 августа 2022 года от следственного комитета. Съемками занимались трое мужчин, которые использовали для своего грязного дела семилетнего мальчика. Оказалось, что один из извращенцев раньше работал в органах опеки.

- В Петербурге, Ленинградской области и в Москве были задержаны трое подозреваемых мужчин 56, 55 и 44 лет, один из которых ранее работал в органах опеки и попечительства, - рассказали в следственном комитете.

Известно, что в 2014 году трое мужчин вступили в сговор для съемок детского порно. Они использовали семилетнего мальчика, отвезли его в квартиру одного из домов на Бассейной улице, где снимали ужасный контент.

По факту были возбуждены уголовные дела по двум статьям. Расследование уголовного дела продолжается.