Ночного гонщика с погоней задержали полицейские на улице Олеко Дундича в Петербурге

Гонщика с погоней задержали полицейские на улице Олеко Дундича в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полицейские устроили погоню за ночным гонщиком. Сцена, как из фильма, развернулась поздно вечером 22 августа 2022 года во Фрунзенском районе города. Сначала местные жители заметили автомобиль, удирающий от патрульной машины полиции, а после уже и самого водителя, бегающего по дорогам. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Я как раз на светофоре на перекрестке Малой Балканской и Ярослава Гашека стояла. Серый автомобиль пролетел на красный, его аж занесло на повороте, а за ним ППС с сиреной. Хорошо не сбил никого, пока виражи закладывал. Было это примерно в 21:45 часов, - рассказа одна из свидетельниц.

Как рассказывают очевидцы, погоня началась от двора дома 19 на Олеко Дундича. Серая машина и несколько автомобилей полиции кружили по району. Вскоре водитель, когда ему заблокировали проезд, бросил автомобиль и принялся убегать на своих двоих. Но в итоге его настигли.

По какой причине происходила погоня и чем она закончилась, не сообщается.